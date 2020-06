Clínica Mais será inaugurada hoje, em Porto Alegre

Inaugura, nesta quinta-feira, no Centro de Porto Alegre, a Clínica Mais, novas instalações do CCG Mais (marca do Centro Clínico Gaúcho). O atendimento ao público começará na próxima segunda-feira, 22 de junho, na avenida Alberto Bins, 509 (antigo Centro de Eventos Plaza São Rafael).

Com investimento de R$ 10 milhões, o empreendimento é o maior e mais completo centro do grupo. O espaço enfatiza o conceito de medicina de valor, que ressalta a saúde preventiva e a qualidade do atendimento. "A Clínica Mais chega para fortalecer o novo posicionamento do CCG Saúde no período em que sabemos que o paciente precisa ainda mais comodidade e bem-estar. Além de reforçar o nosso processo de expansão, queremos destacar a importância de oferecer todos os serviços em um único ambiente, uma conveniência que serve, inclusive, para reduzir deslocamentos, já alinhado com a redução de mobilidade que veio com a pandemia e que deve inspirar o futuro", salienta Mauro Medeiros, diretor-executivo do CCG Saúde. O novo empreendimento abriga, em mais de 4 mil metros quadrados, 70 consultórios e conta com a capacidade de mil atendimentos por dia.