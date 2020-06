Decreto oficializa o que abre e o que fecha em Porto Alegre

as novas medidas de restrições após o aumento de mais casos de Covid-19 em UTIs decisões anunciadas desde sexta-feira (12) pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior A prefeitura de Porto Alegre oficializou. O decreto listando ase finalizadas nesta segunda-feira (15) foi publicado. A justificativa para fechar determinados estabelecimentos devido à velocidade de aumento de casos que pode levar ao colapso das UTIs em julho.

O decreto 20.680 faz ajuste nas regras gerais da calamidade em saúde, decretada e fim de março que marcou o começo das medidas de fechamento e suspensão de atividades, e descreve o que pode ou não funcionar no comércio. As novas condições começaram a valer nesta segunda e revisam liberações que haviam entrado em vigor em meados de maio, atingindo serviços e comércio.

As regras confirmam que apenas microempreendedores individual, microempresas e pequenas empresas (até R$ 4,8 milhões de faturamento anual) podem abrir. Já as médias e grandes operações não poderão funcionar nem em shopping centers e nem no comércio de rua. Com a restrição, filiais de redes de franquias só poderão abrir caso tenham registro com CNPJ individualizado. Se a rede tiver porte médio ou grande, devido ao número de operações, não poderá funcionar.

Outro detalhe é que a abertura é a partir das 9h. Os estabelecimentos que vão poder se manter abertos terão de expor o registro do tamanho do negócio. Pelo decreto, os shopping centers podem manter serviços de alimentação abertos, além de supermercados, farmácias, salas de autoatendimento de bancos, posto de atendimento da polícia federal, lotéricas, correios e estacionamento.

Os restaurantes e demais tipos de estabelecimentos de alimentação podem abrir até as 23h nos empreendimentos e centros comerciais e na rua, com restrição de número de pessoas consumindo nos locais. Já serviços que só operam com tele-entrega (delivery) e pegue e leve (take away) não podem permitir o acesso de clientes nos estabelecimentos nem a formação de filas, mesmo que externas, diz o decreto.

O funcionamento de padarias e lojas de conveniência é permitido sem restrição de horários por sistema de tele-entrega (delivery), pegue e leve (take away) e com restrição do número de clientes no ponto. Só pode ser atendida uma pessoa por funcionário. Os consumidores não podem entrar nos espaços de convivência e nem formar filas, mesmo que externas, diz a regra.

Na área de serviços mais gerais, escritórios de contabilidade poderão manter o trabalho presencial. Mas a maior parte de segmento deve buscar o home-office para evitar deslocamentos dos empregados. As mudanças que chegaram a ser cogitadas pelo prefeito para as academias de ginástica acabaram não sendo implementadas. Há restrição para número de alunos ao mesmo tempo, de acordo com o tamanho do local.

segmentos de alimentação e hospedagem receberam Não há prazo de mudar estas restrições. Marchezan tem destacado que a retomada das liberações dependerá de como será a evolução das internações. Nesta segunda, são quase 80 doentes com Covid-19 em UTIs. Osde forma positiva as novas disposições, que pouco alteraram a dinâmica de funcionamento.

No fim de semana, as negociação de entidades do varejo com o prefeito foram intensas para reduzir o nível de restrições. O setor conseguiu ampliar para estabelecimentos de pequeno porte, que não estavam no anúncio de sexta-feira. Com isso, a fatia de pontos que efetivamente não abrirão caiu a um número muito menor.

