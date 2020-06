JBS retoma operações na serra gaúcha e segue com planta parada no Norte do Estado

limitadas desde o início de junho . Com a Justiça mantendo, no domingo (14), a recomendação do Ministério Público do Trabalho (MPT) e do Ministério Público Federal (MPF) de afastamento remunerado dos funcionários da JBS em Trindade do Sul por 14 dias, a planta do frigorífico no norte do Estado deverá ficar inoperante até a última semana de junho. Hoje (15), por outro lado, a empresa está retomando os trabalhos na unidade de Caxias do Sul, na localidade de Ana Rech, com operações

Para reabrir a unidade localizada na Serra a JBS acordou com a Vigilância Sanitária de Caxias do Sul (RS) e com a Secretaria Municipal de Saúde, que realizaria triagem e testes em 100% dos seus colaboradores, o que começou a ser feito na última quinta-feira, dia 11, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (UCS), e que será acompanhada pelo Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (Cerest/Serra), Vigilância Sanitária Municipal e a Secretaria da Saúde. A empresa também realizou a desinfecção total na unidade e arredores ao longo do final de semana para poder reabrir a fábrica, hoje.

Em Trindade do Sul a indústria terá de realizar a testagem para detecção da Covid-19 em todos os funcionários a partir o 10º dia do afastamento, que teve início no sábado (13), de acordo com o MPT, incluindo empregados e trabalhadores terceirizados do frigorífico pelo período de 14 dias. Todos foram orientandos a permanecerem em isolamento social neste período.

A testagem dos colaboradores deverá ser feita no próximo dia 22. Em Passo Fundo, também no norte do Estado, após diferentes processos de paradas e interrupções, totais ou parciais desde o final de março, a planta está em operação. A planta da JBS em Trindade do Sul é o único frigorífico parado, hoje, no Rio Grande do Sul, de acordo com Priscila Dibi Schvarcz, gerente nacional adjunta do Projeto do MPT de Adequação das Condições de Trabalho nos Frigoríficos.

“Há contaminações confirmadas em 27 plantas em todo o Estado, com 3.889 casos. Isso inclui uma parcial dos testes realizados em Ana Rech, com 95 registros positivos para a Covid-19, de acordo com dados que já nos foram repassados”, detalha Priscila.

As primeiras unidades fechados no Estado ocorreram ainda no final de março, em Lajeado, no Vale do Taquari, com o frigorífico Minuano, segui com a planta da JBS em Passo Fundo e avançou por diferentes empresas e cidades ao longo de abril, maio e junho.