Prefeitura vai rever decreto que amplia restrições ao comércio em Porto Alegre

anunciadas pela prefeitura na última sexta-feira As novas restrições ao comércio de Porto Alegre,(12), deverão ser menos duras do que era esperado. Neste domingo (14), a prefeitura confirmou que o decreto, ainda não publicado, deverá apresentar alterações em relação ao divulgado pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior. O anúncio de sexta-feira afirmava que as lojas de shopping centers seriam fechadas e as de rua seriam restritas às microempresas, com faturamento até R$ 360 mil ao ano.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL-POA), Irio Piva, participou do encontro on-line entre o prefeito Nelson Marchezan Júnior e representantes de entidades empresariais do varejo, realizado na tarde deste domingo. Piva aponta que, durante a reunião, foi definido que lojas de rua e de shopping centers poderão ficar abertas, desde que tenham um faturamento anual de R$ 4,8 milhões ao ano.

já haviam se manifestado pela manutenção, com restrições, das atividades Após a decisão anunciada por Marchezan na sexta-feira, inúmeras entidades empresariaisdo comércio na Capital.

Adiantado por Piva, o aumento no nível de faturamento das lojas deverá influenciar, principalmente, na quantidade de empregos do comércio preservados na Capital, afirma o dirigente.

“Lojas que faturam até R$ 360 mil ao ano são micro e pequenas, e geralmente usam a mão de obra dos próprios donos ou um número reduzido de funcionários. Com essa mudança para R$ 4,8 milhões anuais, já temos vários empreendimentos que contratam um número maior de empregados”, lembra. Segundo o presidente da CDL-POA, com a mudança, cerca de 85% das lojas instaladas em shopping centers poderão permanecer abertas.

Outra alteração que deverá ser incluída no decreto a ser publicado é a permissão para o funcionamento de escritórios de contabilidade. Segundo Piva, a liberação é devido ao fato de que o período de entrega do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) termina em 30 de junho, o que demanda grande atividade dos contadores.

O diretor da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo (AGV) Juarez Meneghetti observa que, se a permissão para abertura de lojas que faturam até R$ 4,5 milhões ao ano for aplicada por empresa, deixará de fora franqueados que têm várias unidades que, no conjunto, faturam mais.

"O critério justo deveria ser tamanho de loja ou faturamento no ponto de venda (por filial)", defende Meneghetti, que também gerencia 27 lojas da franquia do Boticário em Porto Alegre, muitas delas em shopping, que não se manterão abertas caso seja firmada a tendência de considerar a receita da empresa e não de cada operação.

