Após anúncio de novas restrições, empresários pedem manutenção das atividades do comércio em Porto Alegre

nas novas restrições ao comércio, anunciadas pelo Executivo gaúcho Entidades representativas do varejo estão determinadas a convencer o prefeito Nelson Marquezan Júnior de quenesta sexta-feira, serão nocivas à economia. Desde sexta-feira (12) à tarde, representantes do setor têm se reunido com o Executivo sugerindo que o governo encontre alternativas de contenção do fluxo e aglomeração de pessoas nas ruas de Porto Alegre.

“Sugerimos fechar o comércio aos domingos e reduzir os horários de funcionamento, ao invés de fechar totalmente as portas”, destaca o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse. “Também seria interessante ser colocado mais ônibus à disposição da população, tendo em vista que o horário reduzido do transporte público tem resultado em um maior número de pessoas em pé em veículos lotados.”

De acordo com o presidente do Sindilojas, uma nova reunião on-line está agendada para ocorrer neste domingo (14). A ideia é pleitear a manutenção do comércio, em vista de que o prefeito de Porto Alegre comunicou na tarde de sexta-feira que voltará a restringir algumas atividades após o aumento de pacientes internados por coronavírus em UTIs da Capital.

Os decretos, que estão previstos para serem publicados neste domingo, vão suspender as atividades em shopping centers a partir da próxima segunda-feira (15) e reduzir horário de funcionamento de restaurantes para no máximo até às 23 horas. Também o comércio de rua ficará restrito a estabelecimentos de micro empreendedores ou com faturamento de até R$ 360 mil ao ano. Funcionando desde o dia 20 de maio, as lojas de shopping centers e de rua com faturamento acima deste valor devem todas voltar a fechar, caso Marchezan cumpra o que prometeu.

“Estamos decepcionados com a falta de crescimento da capacidade hospitalar em Porto Alegre”, critica o presidente da Associação Gaúcha de Varejo (AGV), Sergio Galbinski. “Em Santa Cruz do Sul, em março já tinha um hospital de campanha”, compara. O dirigente opina que – além de aumentar o número de leitos de atendimento da Saúde no município – nos últimos 60 dias a prefeitura deveria ter feito campanha de educação de hábitos de higiene junto à população. “As pessoas estão se agrupando, fazendo festas e rodas de chimarrão, e quem paga é o comércio”, dispara.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre, Irio Piva, afirma compactuar do mesmo sentimento de decepção. “É preocupante este anúncio do prefeito Marchezan – fomos pegos de surpresa.” Piva destaca que os shopping centers da Capital estão trabalhando com metade da capacidade normal e cumprindo todos os protocolos: uso de máscaras e álcool-gel, controle de fluxo e distanciamento de pessoas, distanciamento entre mesas nas áreas de alimentação, entre outros. O dirigente afirma ainda que a prefeitura “tem que fiscalizar parques e praças, onde de fato há aglomeração de pessoas” e defende que a município deveria disponibilizar um número de ônibus suficientes para atender à população.

“Também estamos percebendo que tem pessoas que estão vindo de fora de Porto Alegre para serem atendidas nas UTIs da Capital”, ressalta Piva – ao defender que fechar o comércio “não é justo” com os empresários que precisaram investir “seus últimos recursos” para garantir estoques para o inverno. “Sequer trabalhamos um mês e agora os lojistas ficarão com as mercadorias paradas, sem poder vender; mas sendo obrigados a pagarem fornecedores, aluguéis e os funcionários que saíram da suspensão de contrato”, aponta.

Paulo Kruse faz coro ao pensamento de Piva e observa que desde 20 de maio a retomada do varejo foi lenta, com negócios faturando menos do que a metade em relação ao mesmo período do ano anterior. “É constrangedor para nós ver o que está ocorrendo. Muitos lojistas (entre 7% a 8%) já não conseguiram retomar as atividades no final do mês passado. Caso o decreto suspenda o funcionamento do comércio, o número de empresas que irão fechar de vez pode dobrar", afirma.

Na tarde deste sábado (13), a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) enviou nota à imprensa repudiando o anúncio da prefeitura, sublinhando que a “decisão agravará ainda mais a situação do comércio, que tenta, com muita dificuldade, atenuar os prejuízos da primeira fase de restrição.” “Além da deliberação para o fechamento do comércio, que desencadeará o fim de diversos estabelecimentos, a prefeitura não faz o menor esforço para minimizar as dificuldades enfrentadas pelos empresários, como, por exemplo, a mitigação de tributos”, diz a nota. “Entendemos que é fundamental o cumprimento das regras de controle sanitário e a preservação da vida, mas lamentamos profundamente a tomada de decisão sem a apresentação de alternativas para que a cadeia produtiva tenha oportunidade de continuar.”

Ao apontar que “lamenta ainda pelas empresas que já fecharam definitivamente suas portas, pelas perdas econômicas que tiveram estes empresários e pelas centenas de empregos perdidos”, a nota da ACPA afirma que “o governo municipal não deixa outra alternativa para as empresas a não ser amargarem prejuízos e ficarem sem condições de pagar salários.”