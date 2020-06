JBS faz testagem em massa dos funcionários

Uma equipe da Universidade de Caxias do Sul (UCS) está no frigorífico JBS Ana Rech para realizar a testagem de todos os funcionários da empresa para o novo coronavírus. Essa primeira etapa do serviço prossegue até sexta-feira, com aplicação de cerca de 1,3 mil testes. A unidade móvel para coleta de material, parceria entre UCS e Marcopolo, também se encontra na sede da empresa.

O professor Asdrubal Falavigna, diretor da Área de Ciências da Vida, explica que, inicialmente, serão aplicados os testes sorológicos para a detecção de anticorpos (IgG/IgM) que identificam se a pessoa já teve contato com o vírus. Também serão realizados os testes moleculares (RT-PCR) para os funcionários que apresentem sintomas relacionados à Covid-19 ou positividade no teste sérico de IgM.

A ação tem a participação conjunta do Instituto de Pesquisas em Saúde da UCS, do Laboratório de Microbiologia Clínica, do Centro Clínico e do Centro de Saúde Digital. Além da testagem, a Universidade também realizará o acompanhamento dos casos identificados na unidade industrial.

O secretário da Saúde de Caxias do Sul, Jorge Olavo Hahn Castro, tratou com gestores da JBS de Ana Rech os encaminhamentos para a reabertura do frigorífico, prevista para a segunda-feira (15). A empresa procurou a secretaria para buscar orientações de como proceder nos próximos dias para o reinício dos trabalhos de forma segura. Além da testagem em massa de todos os funcionários e contactantes, a empresa fará a desinfecção da planta e outras melhorias visando ao controle efetivo do surto.

Castro ainda comentou que a Vigilância Sanitária e o Cerest/Serra estiveram no início da semana vistoriando a planta da Seara no Desvio Rizzo, também pertencente ao grupo JBS, e a equipe presenciou medidas e ações, principalmente de rastreabilidade dos casos. Do quadro de 1,7 mil funcionários em Ana Rech, 27 estão contaminados.