Falece Hermes Ribeiro Souza Filho, diretor da Agert e da Farsul

Faleceu na madrugada desta quarta-feira (10) o empresário e produtor rural Hermes Ribeiro Souza Filho, 71 anos, diretor da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão (Agert) e da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul). Ele estava internado na ala de pacientes de Covid-19 no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Antes, passou por hospitais de sua cidade natal, Canguçu, e de Pelotas, em um total de 72 dias de internação.