Mais de 70% das empresas de geração distribuída enfrentam redução de faturamento

A Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) realizou um levantamento com empresas associadas para avaliar os impactos da crise sanitária no setor (que envolve a produção de energia pelo próprio consumidor, popularizada pelos painéis fotovoltaicos). Embora o número de instalações continue crescendo, o cenário é de preocupação para muitos dos entrevistados, especialmente para empresas de médio e pequeno porte.

Segundo os dados obtidos, 73,4% das empresas do setor de geração distribuída tiveram faturamento reduzido durante a pandemia. Para 18,8%, a situação permanece igual e 7,8% aumentaram o faturamento. "Nosso objetivo com o levantamento é tentar entender o cenário que as empresas estão enfrentando e como elas estão reagindo a essa nova realidade", explica Carlos Evangelista, presidente da ABGD.

Como o principal custo das empresas no momento é a mão de obra, apontado por 79,7% dos entrevistados, e tem havido esforço por parte dos empresários para evitar demissões, a maioria deles, 51,6%, ainda não adotou nenhuma medida de redução de custos; todavia, 20,3% tiveram de recorrer à suspensão de contratos de trabalho, 15,6% promoveram férias coletivas e 12,5% optaram pela redução de jornada com redução de salários. A ABGD levantou que 36% dos entrevistados recorreram a empréstimos para atravessar esta fase de restrições de caixa.

Para o segundo semestre, após fim do isolamento social, a ABGD estima um período de retomada do mercado, impulsionado pela conscientização ambiental e pela necessidade de redução de custos com energia elétrica. Há expectativa de maior interesse da população por soluções renováveis: "em tempos de crise, as pessoas podem perceber de maneira mais evidente a importância da sustentabilidade em seus mais diferentes aspectos, seja do ponto de vista econômico, ambiental ou social", conclui.