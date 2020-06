Porto Alegre inicia junho com deflação de 0,57%, aponta FGV

Após o mês de maio apresentar uma crescente na taxa de deflação em Porto Alegre, fechando em -0,71%, a primeira semana de junho mostrou uma história diferente, mostrando uma variação de -0,57% no Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S). Na comparação com a semana imediatamente anterior, a taxa permaneceu 0,14 ponto percentual acima. O indicador é divulgado semanalmente pela Fundação Getulio Vargas (FGV). No geral, o IPC-S ficou em -0,36%.

Os grupos Comunicação (0,00% para 0,67%) e Alimentação (0,20% para 0,58%) foram os principais responsáveis pela alta na capital gaúcha. Ao todo, em Porto Alegre, seis das oito classes de despesa que compõem o índice da FGV registraram acréscimo em suas taxas.

No quadro geral do IPC-S, considerando todas as sete capitais pesquisadas pela entidade, houve aumento em seis. Foram elas: Salvador (-0,39% para -0,17%), Brasília (-0,67% para -0,27%), Belo Horizonte (-0,75% para -0,57%), Recife (-0,22% para -0,01%), Porto Alegre (-0,71% para -0,57%) e São Paulo (-0,60% para -0,42%). Apenas Rio de Janeiro não teve acréscimo, permanecendo com a mesma taxa.