Sindicalistas protestam em frente às Empresas Randon em Caxias do Sul

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região organizou manifestação nesta segunda-feira (8), em frente ao complexo das Empresas Randon, no bairro Interlagos, em Caxias do Sul. Na pauta da mobilização, estavam a testagem para Covid-19 nos funcionários, suspensão por seis meses das mensalidades para a cooperativa dos funcionários e a denúncia de coação no Programa de Demissão Voluntária do grupo. Aem março or causa da pandemia.