Sindicato dos Metalúrgicos promove ato em frente às Empresas Randon

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Caxias do Sul e Região organizou manifestação, na manhã desta segunda-feira (8), em frente ao complexo das Empresas Randon, no Bairro Interlagos, em Caxias do Sul. Na pauta da mobilização estavam pedidos de testagem para Covid-19, suspensão por seis meses das mensalidades para a Cooperando e denúncia de coação no Programa de Demissão Voluntária do Grupo.

O presidente do Sindicato, Assis Melo, questionou a segurança da classe trabalhadora. “A primeira razão que queremos tratar é sobre a pandemia. Claro que não é uma questão exclusiva da Randon, é mundial. Mas como admitir testes para todos os jogadores de futebol e negar para os trabalhadores? Por qual razão temos que nos submeter ao risco, sem ter o máximo de segurança possível?”, indagou.

Também denunciou pressão aos trabalhadores no Programa de Demissão Voluntária, apresentado pela empresa ainda em março. Segundo ele, chefias de setor têm pressionado a adesão ao programa, argumentando ser benéfico, pois existe a possibilidade de demissão futura, sem as vantagens agora propostas.

Foi ainda reivindicada a suspensão por seis meses das prestações em favor da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Randon (Cooperando). Segundo o presidente, o desconto segue mesmo com o contrato de trabalho suspenso ou com redução de salário. Por meio de nota oficial, a diretoria das Empresas Randon informou ter recebido os representante do Sindicato dos Metalúrgicos.

Em relação à Cooperando, a organização afirma tratar-se de iniciativa gerida pelos funcionários, mas que encaminhará a solicitação para a gestão responsável, a fim de buscar uma alternativa. Também informa que, adicionalmente, um novo encontro ocorrerá para detalhar e apresentar os protocolos de saúde e segurança adotados pela empresa, inclusive sobre as circunstâncias em que a testagem é recomendada, conforme os órgãos de saúde.

Ressalta que está empenhada em manter o diálogo com representantes sindicais, por entender que é fundamental para que este momento seja conduzido da melhor forma possível para todos os interessados. Ainda reforça que seguirá atenta às orientações da Organização Mundial da Saúde, com o objetivo de mitigar os impactos da Covid-19 e, principalmente, para seguir com o compromisso de preservar a saúde dos colaboradores, familiares e de toda a comunidade.

Na nota são listadas quase duas dezenas de medidas já praticadas. Dentre elas, medição de temperatura dos colaboradores e uso de cabines de desinfecção nos acessos à empresa; postos de triagem para atendimento de colaboradores e terceiros que apresentem sintomas ou queiram esclarecer dúvidas; higienização dos transportes antes de cada utilização; uso de equipamentos de radiação ultravioleta para esterilização de ambientes e superfícies; adaptações nos restaurantes para ter o mínimo necessário de manuseio por diversas pessoas de itens, como pães e temperos; e a realização de testagem quando o profissional médico indicar necessidade em razão dos sintomas.