Governo do Rio Grande do Sul já perdeu R$ 1,3 bilhão devido à pandemia

O Tesouro Estadual já perdeu, até maio R$ 1,3 bilhão, valor equivalente a um mês da folha de pagamento do governo gaúcho, devido à perda de receitas provocada pela redução de atividade econômica durante a pandemia de Covid-19. A informação foi divulgada pelo secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, durante a apresentação do segundo Relatório de Transparência Fiscal do Estado, realizada nesta segunda-feira (8).

Segundo o documento, o déficit efetivo (cálculo que exclui as transferências para municípios e os repasses entre entidade do próprio governo) do Estado gaúcho em entre janeiro e abril ficou em um rombo de R$ 318 milhões. Incluindo os repasses que estão fora do cálculo, cujo impacto é somente contábil para os cofres estaduais, o valor chega a R$ 636 milhões.

O déficit é resultado da diferença de uma receita, no primeiro quadrimestre, de R$ 14,4 bilhões, alta de 0,5% frente ao mesmo período de 2019 e uma despesa de R$ 14,7 bilhões liquidados, 2,2% acima dos quatro primeiros meses do ano anterior.

O secretário da Fazenda espera que, nesta terça-feira ou quarta-feira, o governo gaúcho receba a primeira das quatro parcelas do auxílio federal de R$ 1,945 bilhões para auxiliar as contas públicas estaduais durante a crise do coronavírus. Além disso, Cardoso também espera que sejam depositados cerca de R$ 65 milhões em recursos federais para investimentos em saúde e assistência social relacionados ao combate à pandemia e seus efeitos.

