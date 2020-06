Quinta da Estância cria projeto pedagógico on-line

Alunos de escolas públicas e particulares podem realizar viagens virtuais pedagógicas sem sair de suas casas. Isso é possível a partir de uma iniciativa inovadora desenvolvida pela fazenda de turismo educacional Quinta da Estância, de Viamão. Viagem de Estudos Virtual, como foi batizado o projeto, oferece aos alunos conteúdos estudados em diversas disciplinas escolares.

De acordo com Rafael Sittoni Goelzer, diretor de Relacionamento com Mercado da Quinta da Estância, cada Viagem de Estudos Virtual conta com mais de 10 vídeos com vivências únicas e aborda mais de 40 Objetos de Conhecimento e Habilidades através de um formato interdisciplinar. As viagens virtuais, segundo ele, são válidas como dias letivos e servem como base para as aulas on-line realizadas pelos professores durante a quarentena da pandemia da Covid-19.

Ele explica que depois de cada vídeo, com vivências gravadas na própria fazenda por professores especializados, os estudantes passam por um teste de conhecimentos e, atingindo o desempenho positivo, recebem ao final um certificado digital de conclusão da viagem de estudos. Acrescenta que os estudantes encontram muita facilidade no acesso as atividades a tal ponto que nem necessitam da supervisão dos pais. Segundo ele, o aplicativo e a plataforma são intuitivos e de fácil utilização, dando autonomia aos alunos. Os jovens podem utilizar celular, tablet, notebook ou computador.

A Quinta da Estância também oferece subsídio aos participantes, com redução de 50% nos valores por aluno para cada Viagem de Estudos Virtual. Goelzer informa que as empresas podem, igualmente, participar do projeto, patrocinando a Viagem de Estudos Virtual para estudantes carentes de escolas públicas do Estado ou de suas regiões. Além do desconto de 50% no valor de cada atividade on-line, para cada viagem virtual realizada, a Quinta da Estância oferece outra gratuita, isto possibilita que mais estudantes de escolas públicas possam participar da inciativa.

Ele destaca ainda a abrangência do projeto, que dá suporte pedagógico a estudantes, apoia os seus pais na tarefa de prover conteúdo de aprendizado aos seus filhos; em outro aspecto, contribui com acervo para professores. Cada Viagem de Estudos Virtual aborda de forma sistêmica diversas áreas do conhecimento, componentes curriculares e mais de 40 diferentes Objetos de Conhecimento e Habilidades, de forma ampla e em consonância com a Base Nacional Comum Curricular - válida como dias letivos e carga horária de aula.

“A Quinta da Estância sempre foi parceira das escolas e dos professores na concretização do conhecimento. Neste momento tão difícil, nos reinventamos. Transformamos a educação on-line, através de um método exclusivo, que aguça a curiosidade natural dos Estudantes e auxilia diretamente na assimilação do conhecimento. Assim, mesmo com os alunos não frequentando a escola fisicamente, continuamos nossa missão de oferecer soluções pedagógicas aos estudantes”, ressalta a fundadora da Fazenda, professora Sônia Sittoni Goelzer.