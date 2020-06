Concessão do Mercado Público garante atuais ocupantes e veta operações de shopping

A prefeitura de Porto Alegre incluiu no edital para concessão ao setor privado do Mercado Público, um dos pontos de comércio mais tradicionais do Centro Histórico, a garantia de permanência por quatro anos dos atuais permissionários e proibiu operações típicas de shopping center. As regras do edital que será publicado nesta sexta-feira (5) estão sendo divulgadas em transmissão ao vivo pelo Facebook pela prefeitura.

Outras medidas previstas estão a permanência do assentamento Bará, que fica no ponto central do térreo do Mercado e que está ligado a tradições de manifestações africanas e marca as origens do local, mesmo antes da atual configuração do conjunto arquitetônico. Também foi assegurado que as lojas de flora permaneçam onde ficam hoje, no ingresso de cada quadrante do mercado.

Em relação a outros atos no interior da operação, serão permitidos apenas "atos religiosos e de valor cultural e histórico que atualmente já ocorrem no Mercado Público".

Para os atuais operadores, as condições de aluguel e espaços serão mantidos seguindo o contrato com o município. O secretário de Parcerias Estratégicas da Capital, Thiago Ribeiro, disse que o prazo estipulado deve ser suficiente para que os permissionários se ajustem ao novo tipo de gestão.

Segundo as primeiras informações liberadas, não será permitida a comercialização de produtos e ou serviços de vestuários, calçados, produtos eletrônicos, móveis, utilidades domésticas, que não estão no atual mix de produtos. Também foram vetadas franquias, com exceção daquelas que surgiram a partir de operações do próprio Mercado. Essa medida era uma reivindicação da associação dos permissionários.

Outra medida do edital é proibir o uso de carrinhos de supermercado. Este item segue sugestão que a associação fez para evitar que pudesse ter operação de um autosserviço na área.

Também foi descartada a construção de um estacionamento subterrâneo, "devido ao alto custo de implantação o que inviabilizaria o projeto", diz a prefeitura.

A concessão será por 25 anos. A prefeitura definiu como outorga mínima o valor de R$ 17 milhões. O valor inicial chegou a ser definido em R$ 28 milhões. Segundo Ribeiro, o valor foi reduzido devido a mudanças no potencial econômico provocadas pela pandemia. "Fizemos revisão total do modelo devido aos efeitos da pandemia, com menos possibilidade de aglomeração, que reduziu o potencial do negócio", justificou o secretário.

Quem vencer a concessão terá de fazer investimentos em restauração e melhorias estruturais.

O edital prevê abertura de propostas de interessados em 31 de julho e assinatura com vencedor no quarto trimestre de 2020. "Projetamos para 48 meses o prazo máximo de execução de obras", projeta Ribeiro.

Sobre o segundo piso, a expectativa é de reabertura em 24 meses. "Mas acreditamos que pode ser antes, pois a concessionária terá interesse de abrir o quanto antes para ter receita.

As obrigações mínimas de operação será de segunda a sexta das 7h30min às 19h30min, aos sábado, das 7h30min às 18h30min. Aos domingos e feriados, não será obrigado todos os dias, mas terá de ter rodízio de operações. Haverá permissão para funcionar 24 horas.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior disse, ao defender o modelo, que "os interesses estão acima de permissionários e concessionários". "A concessão não é para uma gestão, nem para o concessionário. O interesse é púbico para a cidade de Porto Alegre", garantiu o prefeito. Segundo o prefeito, a meta é qualificar o espaço "lindo e referência de comércio e turismo" no Centro. Marchezan assegurou que o modelo de concessão vai gerar maior volume de investimentos.