Dólar ficar abaixo dos R$ 5 pela 1ª vez desde março com dados de emprego nos EUA

Com a criação dos Estados Unidos de 2,509 milhões de empregos em maio, sugerindo que a economia americana superou o pior momento da crise provocada pelo coronavírus, o dólar à vista atingiu R$ 4,98 na manhã desta sexta-feira, ficando abaixo dos R$ 5,00, o que não acontecia desde 26 de março.

Dados nos EUA

A taxa de desemprego caiu do maior nível desde a Grande Depressão de 1929, 14,7% em abril, para 13,3% em maio. Neste caso, a projeção era de aumento da taxa a 19%. Os números de postos de trabalho em abril foram fortemente revisados, de eliminação de 20,687 milhões a corte de 1,373 milhão. Já a taxa de desemprego no mês ficou inalterada. O salário médio por hora dos trabalhadores caiu 0,97% em maio ante abril, ou US$ 0,29, para US$ 29,75 por hora.

Na comparação anual, houve acréscimo de 6,75%. Analistas esperavam ganhos de 1,5% na comparação mensal e de 9,4% no confronto anual.

Apenas o setor privado dos EUA criou 3,094 milhões de empregos em maio, enquanto o governo cortou 585 mil vagas. Já a fatia da população dos EUA que participa da força de trabalho subiu de 60,2% em abril para 60,8% em maio.