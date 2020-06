Randon tem alta de 3% na receita e queda de 90% no lucro no 1º trimestre de 2020

Mesmo com a parada não programada da produção nos últimos 10 dias de março, em razão da pandemia da Covid-19, as Empresas Randon, de Caxias do Sul, fecharam o primeiro trimestre com resultados melhores do que os apurados no mesmo período do ano passado. A receita líquida consolidada avançou 3%, para R$ 1,2 bilhão, e a bruta, 2,3%, para R$ 1,7 bilhão. O balanço trimestral divulgado nesta quinta-feira, revela Ebitda consolidado de R$ 107 milhões e ajustado de R$ 150 milhões, com recuos de 20% e 2% inferior.

O lucro líquido do trimestre, de R$ 3 milhões, foi 90% inferior ao do primeiro trimestre de 2019. De acordo com o relatório da empresa, eventos não recorrentes e baixas nos impostos diferidos, impactaram negativamente o resultado líquido do trimestre em R$ 50,4 milhões.

Na composição da receita bruta, o mercado doméstico respondeu por 91%, com R$ 1,5 bilhão, em alta de 3,1%. As receitas externas, resultado da soma das exportações e das operações fora do país, somaram US$ 53,4 milhões, em baixa de 23,6%. As exportações, isoladamente, recuaram 43%, para US$ 17 milhões. Em reais, somaram R$ 145,9 milhões, declínio de 4,6%.

No primeiro trimestre, o grupo aplicou R$ 90,1 milhões, dos quais R$ 29,6 milhões em aportes orgânicos e R$ 60,5 milhões em integralização de capital no Banco Randon e na Randon Ventures, empresa de investimento em startups. Com esta, o grupo pretende ampliar as práticas em inovação, focando em novas tecnologias que tenham conexão com os negócios da companhia nos segmentos de logística, serviços financeiros, seguros e mobilidade.

A diretoria do conglomerado aponta duas principais motivações para os resultados positivos. A manutenção de uma posição robusta de caixa e, adicionalmente, a intensificação de esforços em ações para preservação das finanças, como a revisão do planejamento orçamentário para o ano. Outra característica citada por Paulo Prignolato, CFO do grupo, é a diversificação dos negócios, considerando os produtos oferecidos, o portfólio de clientes e os setores atendidos. “Isto permite o aproveitamento de oportunidades em mercados mais favoráveis, como é o caso do agronegócio, que representa mais de 70% da carteira de pedidos da divisão montadora”, salientou.

Embora sob o aspecto financeiro, a Covid-19 tenha registrado baixo impacto para a empresa no primeiro trimestre de 2020, um novo cenário social e econômico já se apresenta. "Temos dois focos primordiais: a preservação da saúde dos colaboradores e da população e a sustentabilidade da economia local e global. Nesse sentido, contamos com um comitê que acompanha o cenário da pandemia no Brasil e no mundo para que a tomada de decisão seja efetiva e ágil. Também estamos conseguindo acelerar importantes mudanças na organização, como transformação digital, ganhos de eficiência e sinergia nos processos, buscando, inclusive, o crescimento de novas frentes de negócios", argumenta o CEO Daniel Randon.

Desde o início do surto da Covid-19, a companhia adotado diversas medidas para proteger a saúde dos colaboradores e familiares, assegurar a continuidade das operações e contribuir com o funcionamento da economia local e global. Também está engajada em apoiar a comunidade. Já doou equipamentos de proteção individuais para rede hospitalar de Caxias do Sul e insumos para produção de respiradores e álcool em gel; firmou parceria na fabricação de máscaras de proteção facial, destinadas aos profissionais de saúde e segurança; distribuiu 50 mil frascos de álcool em gel para caminhoneiros em estradas do Brasil; e repassou recursos para a compra de respiradores.