Surtos de Covid-19 no RS atingem 43 empresas com mais de 30 mil trabalhadores

Novo boletim epidemiológico no Rio Grande do Sul aponta que os surtos de Covid-19 em andamento na área produtiva atingem 42 empresas que somam quase 32 mil trabalhadores. Até agora são 2,8 mil empregados confirmados com a doença (8,75% do total de pessoas das unidades), sendo 2,3 mil em testes laboratoriais e quase 500 em exame clínico (indicando presença de sintomas) e por contato com alguém contaminado. Do total, 23 são frigoríficos, que somam 2,5 mil infectados, 2,1 mil validados por exames.

Lajeado lidera em casos com duas plantas (Minuano e BRF) com surtos. No município, dos 4,1 mil funcionários que atuam nas unidades, quase 1,5 mil (36% do quadro das duas plantas) tiveram resultado positivo para a Covid-19.

Nestes números, tem teste rápido (que avalia anticorpos indicando quem já teve contato com o vírus) e o RT-PCR (analisa a secreção respiratória na pessoa que tem tem sintomas entre três e sete dias). Na unidade da Minuano, segundo o relatório da vigilância em saúde, mais da metade dos 1,8 mil empregados teria sido diagnosticada com o novo coronavírus. Na BRF, seriam pouco mais de 500 casos para 2,3 mil pessoas expostas (quadro da indústria).

Os testes rápidos foram aplicados principalmente pelo município, que subsidia o boletim. Depois, os frigoríficos aplicaram testes de RT-PCR para averiguar o grau de contaminação, o que teria reduzido a confirmação de casos positivos. As unidades chegaram a sofrer interdição para implementação de controles e retomaram as atividades, com ativação gradativa de turnos desde a semana passada.

A BRF fez testagem em massa na planta de Lajeado, "que apontou a presença do vírus em 3,2% dos trabalhadores, após resultados do exame RT-PCR, referência internacional para o controle da pandemia e protocolo da Anvisa". Sobre a divergência em relação aos dados do boletim, a companhia esclareceu, em nota, que "confrontado com os resultados de testes rápidos, que detectam também outros tipos de doenças respiratórias, o RT-PCR aponta uma queda entre 82% e 90% no número de positivos em relação aos dados preliminares".

Na tabela da Secretaria da Saúde, relativa á 22 semana epidemiológica, não há especificação sobre o número de casos de cada tipo de exame.

Também estão na lista as unidades de Garibaldi, da Nicolini, com 240 trabalhadores infectados, o que foi confirmado por testes aplicados pela empresa. Em Nova Araçá, a Agroaraçá parou três dias entre 29 e 31 de maio para fazer testagem em massa dos quase 1,7 mil trabalhadores. Pelo boletim, foram 25 empregados com a doença pelo exame e são 206 por avaliação clínica.

A planta retornou os abates de aves na segunda-feira (1 de junho), com menor capacidade. As medidas são definidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado com o Ministério Público do Trabalho (MPT).