Vinícola Aurora amplia em 71,7% as exportações de produtos para Ásia

Com a retomada econômica da Ásia, primeiro continente atingido pela Covid-19, as exportações para países como a China começam a recuperar fôlego, beneficiando a agroindústria gaúcha. Um dos setores impactados positivamente é o vitivinícola, prova disso é que a Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, registrou aumento de 71,7% nos embarques de vinhos, espumantes e sucos de uva para o continente asiático entre janeiro e maio, ante o mesmo período do no passado.

No total, foram 114,3 mil garrafas exportadas, grande parte entre abril e maio, com a abertura gradual dos mercados asiáticos. Em valor, o resultado dos primeiros cinco meses é ainda mais expressivo, com um incremento de 133,7% nos embarques de vinhos, sucos e espumantes. Entre os destinos, o destaque foi a China, com 77,8 mil garrafas compradas.

A gerente de Exportação e Importação da Vinícola Aurora, Rosana Pasini, credita o bom resultado ao trabalho continuo que vem sendo realizado junto a novos importadores dos países asiáticos. “Ampliamos a parceria com os atuais importadores e abrimos novos mercados com mais sete novos clientes em 2019 e outros três neste ano. É um trabalho de expansão que foi intensificado nos últimos dois anos e, agora, com a retomada dos negócios com a Ásia, estamos embarcando esses produtos, em especial vinhos tranquilos e sucos de uva”, explica.

A executiva dá ênfase ao aumento de quase 30% no valor médio por litro vendido, destacando a ampliação da venda de suco de uva, tanto na versão da bebida gaseificada, lançada no ano passado, como o integral. “Também é importante observar que a Aurora está adotando todos os cuidados possíveis, em todas as etapas de elaboração, envase até o embarque. Esses cuidados são fundamentais nesta reabertura de negócios para o Exterior”, reforça.

Apesar das incertezas do mercado para o segundo semestre, Rosana projeta um resultado de crescimento em relação ao ano passado, em razão de novos contratos com importadores de novos destinos, como a Bolívia, e ampliação das vendas para uma grande rede de supermercados da Europa. As projeções de crescimento para o ano ocorrem mesmo com adiamento de algumas das principais feiras e eventos do setor no mundo, que tendem a causar diminuição no consumo dos produtos e dificuldade de ampliar contatos com compradores internacionais.

Para manter clientes, segundo ela, a vinícola tem apostado em conferências online e trabalho junto a embaixadores da marca em outros países.