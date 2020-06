MPT pede interdição de frigorífico em Caxias do Sul

O Ministério Público do Trabalho (MPT-RS) ajuizou ação, na manhã desta quarta-feira (3), pedindo a interdição de unidade da JBS , localizada na Região de Ana Rech, em Caxias do Sul. A medida deve-se ao surto da Covid-19 no frigorífico, confirmado na noite de sexta-feira (29), pela Secretaria Municipal da Saúde. A empresa recebeu, na segunda (1º), prazo de 24 horas para firmar termo de ajuste de conduta, mas informou, segundo assessoria de imprensa do MPT-RS, não ter interesse. Dos 1,7 mil funcionários da unidade, 21 testaram positivo para a doença e dois estão hospitalizados.

Nesta terça-feira (2), o secretário municipal da Saúde, Jorge Olavo Hahn Castro, e a médica infectologista e diretora das Vigilâncias em Saúde, Andréa Dal Bó, juntamente com a equipe do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest/Serra), estiveram no frigorífico para conferir a situação in loco.

Com auxílio da médica do trabalho da empresa e da equipe de recursos humanos, os servidores públicos iniciaram a conferência de todos os prontuários médicos para verificar as tratativas que eram dadas em cada caso. Esse trabalho visa encontrar possíveis falhas e também serve para traçar o plano da testagem em massa que será realizada em todos os funcionários.