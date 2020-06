Intenção de consumo das famílias gaúchas despenca na pandemia, mostra Fecomércio

crise do novo coronavírus A Intenção de Consumo das Famílias gaúchas (ICF-RS) despencou em maio, atingindo o menor patamar desde julho de 2018, em meio à. O índice medido pela Fecomércio-RS marcou 77,0 pontos, queda de 15,5% na comparação mensal e 15,7% em relação a maio do ano passado.

Todos os indicadores que compõem o índice tiveram queda expressiva na comparação com abril. O nível da renda familiar teve baixa de 10,5% (87,1 pontos). O nível de consumo atual também aprofundou a queda ao registrar 71,5 pontos (-12,3%). Já a perspectiva de consumir teve outra forte revisão e caiu 20,3% para 61,6 pontos na comparação mensal - em abril, já havia caído 20,8%.

“Muitos postos de trabalho formais foram fechados no RS, totalizando uma perda de 75 mil vagas no mês, segundo dados do Caged. Nessas condições, e com a incerteza sobre os rumos da crise e da situação de emprego e financeira para todas as famílias, o consumo despencou e os gastos ficaram concentrados em bens básicos”, avaliou o presidente da Fecomércio-RS Luiz Carlos Bohn, em nota.