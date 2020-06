A rede de galeterias Di Paolo também está reabrindo os seus restaurantes dentro dos protocolos de distanciamento e prevenção à Covid-19. Paulo Geremia, diretor do grupo, esteve almoçando, no último sábado, no Di Paolo que fica junto ao pórtico de entrada de Bento Gonçalves, berço do negócio. Já em Porto Alegre, a unidade que fica no Boulevard Laçador também já reabriu ao público com 50% da capacidade das mesas. Boas notícias.