Um dos mais importantes eventos do setor de transporte e logística do País, a gaúcha Transposul não será realizada em 2020. A feira foi adiada para o ano que vem e já tem data e local confirmados: entre os dias 15 e 18 de junho de 2021, na Fiergs, em Porto Alegre. O motivo, é claro, é a pandemia do novo coronavírus e o aumento no número de casos confirmados e de mortes no Brasil pela Covid-19.

Responsável pela organização da feira, o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Estado (Setcergs) afirmou, em nota, que a decisão foi tomada devido ao cenário de incertezas e para evitar aglomerações, como pedem as autoridades de saúde. "Por ser a segunda maior feira de transporte e logística do Brasil, o que aliás muito nos orgulha, temos certeza de que este é o melhor caminho a seguir. É preciso saber a hora de acelerar e também de colocar o pé no freio", disse.

A entidade já havia decidido adiar a realização do encontro em 2020. O evento ocorreria entre 16 e 19 de junho e chegou a ser postergado para os dias 21 a 24 de setembro deste ano.

O presidente do Setcergs, João Jorge Couto da Silva, destacou que a feira estava totalmente pronta e seria a maior dos últimos tempos. "Com certeza, assim será a feira de 2021 e em junho nos abraçaremos e faremos grandes negócios", previu Silva.

Em 2019, a feira movimentou R$ 250 milhões em negócios e reuniu 14 mil visitantes e congressistas. No encontro são apresentadas as novidades tecnológicas dos maiores fabricantes de caminhões, pneus, distribuidores de combustíveis e fornecedores do ramo de implementos do País, além de modernos sistemas, equipamentos e serviços voltados para a logística e multimodalidade.