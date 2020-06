Preço de venda dos imóveis residenciais cai em Porto Alegre em maio

O preço médio dos imóveis residenciais voltou a cair em Porto Alegre no mês de maio. Foi o segundo maior recuo (-0,36%) no preço médio entre as capitais monitoradas pelo índice FipeZap. O metro quadrado dos imóveis anunciados na Capital está custando, em média, R$ 5.900,00. No acumulado de 12 meses, a variação é de +0,33%, abaixo da inflação.

Três Figueiras, Jardim Europa, Pedra Redonda, Moinhos de Vento e Bela Vista lideram entre os bairros de metro quadrado mais caro em Porto Alegre (veja os valores na imagem abaixo). Na outra ponta, Restinga e Santa Rosa de Lima são os bairros mais baratos para comprar imóvel residencial.

Junto com Porto Alegre, também tiveram recuo nos preços em maio Recife (-1,47%) e Maceió (-0,21%). Já as cidades que apresentaram maior elevação de preço médio no último mês foram Curitiba (+1,05%), Campo Grande (+0,99%) e Manaus (+0,57%). São Paulo apresentou alta de 0,29%, superando a variação no Rio de Janeiro, onde a alta mensal foi de 0,21%.

Rio de Janeiro se manteve como a capital com o preço do metro quadrado mais elevado do País (R$ 9.330/m²), seguida por São Paulo (R$ 9.105/m²) e Brasília (R$ 7.444/m²).