Começam obras do novo Terminal de Cargas Internacional do aeroporto

A Fraport Brasil começou nesta segunda-feira (1º) as obras de construção do novo Terminal de Cargas Internacional (TECA) do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A estrutura, que terá investimento de R$ 50 milhões, tem sua conclusão planejada para o segundo semestre de 2021.

Com uma área de 10.615 m² (quase o dobro da atual em funcionamento), o novo TECA Internacional quase triplicará a capacidade de processamento e movimentação de cargas, aumentando de 35 mil para até 100 mil toneladas ao ano. Segundo a Fraport, o complexo possibilitará uma maior verticalização de produtos, com ganhos de capacidade de armazenamento e processamento de cargas em razão do novo leiaute. O empreendimento terá novas áreas administrativas e escritórios modernos, projetados para proporcionar um atendimento ainda mais eficiente.

Atualmente, o TECA Internacional em funcionamento no aeroporto opera 24h com o recebimento e armazenagem de insumos de importação e exportação. Os principais produtos que circulam no local são eletrônicos, maquinários e equipamentos, têxtil, eletromecânicos, calçados, automotivo e metal mecânico.

As obras do novo terminal internacional de cargas internacional gerarão uma média de 150 empregos diretos e indiretos no “pico” das obras. A responsabilidade da execução dos trabalhos será do grupo A.Yoshii.

As intervenções contemplarão novas docas, sendo cinco para atividades de importação e outras oito dedicadas à exportação, permitindo, assim, mais operações e otimizando a logística de mercadorias, equipamentos e veículos. Próximo ao estacionamento de 6.000 m², também serão feitas uma área exclusiva para espera de caminhões (10 vagas) e uma via de serviço com acesso restrito, que ligará o novo terminal de cargas ao pátio de aeronaves. Outra implantação será a instalação de ambientes climatizados mais eficientes para acondicionar os produtos que circulam pelo TECA Internacional e necessitam de refrigeração adequada, bem como a adoção de um sistema de automação predial para aperfeiçoar o controle de todas as suas utilidades.

“O novo TECA Internacional não faz parte das obrigações do nosso contrato de concessão com a Agência Nacional de Aviação Civil, mas exercerá papel fundamental para alavancar a logística no Rio Grande do Sul, o que certamente acreditamos apesar do cenário atual gerado pela Covid-19”, comenta Andreea Pal, presidente da Fraport Brasil – Porto Alegre.