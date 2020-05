Retomada do comércio na Capital é lenta

Com a reabertura liberada desde o dia 20 de maio, o comércio de Porto Alegre ainda registra vendas fracas. Entidades do varejo da Capital avaliam que o desempenho, nesse período de um pouco mais de 10 dias de funcionamento, ainda é fraco. As vendas chegam a apenas 40% do patamar alcançado na mesma época do ano passado.

Além do movimento menor, em função das restrições de circulação que ainda atingem especialmente grupos de risco, a retomada é dificultada pela cautela do consumidor, que evita gastar em um cenário de incertezas na economia.

O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, aponta que muitas questões estão impactando a volta dos negócios, entre elas, o medo das pessoas em relação a um futuro incerto, como instabilidade no emprego e, em outros casos, o próprio desemprego, agravado pelas demissões que ocorreram após a crise do coronavírus.

Algumas medidas restritivas, como a proibição das pessoas experimentarem roupas nos provadores também dificultam os negócios; em paralelo, Kruse cita os problemas de mobilidade, devido à redução do número de ônibus no transporte coletivo de Porto Alegre.

O dirigente acredita que, em um prazo de 90 dias, poderá haver uma recuperação, chegando-se a um patamar de 50% do faturamento, em comparação com o ano passado. Em meio ao cenário preocupante da pandemia, com muitos negócios fechando as suas portas para sempre, Kruse explica que também existe espaço para novos investimentos. Enquanto alguns comerciantes veem mais despesas do que os lucros, com o pesado valor dos aluguéis comerciais, outros estão aguardando a oportunidade de se instalar em pontos comerciais estratégicos que ficarão disponíveis.

Kruse observa que na Rua da Praia, tradicional via comercial de Porto Alegre, mais de 20 dos estabelecimentos já fecharam as suas portas em definitivo, e outros avaliam a possibilidade de reabertura ou não, devido à queda de faturamento e o peso dos gastos, como o próprio aluguel.

Apesar da situação adversa, o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva, está otimista e espera uma melhora significativa nas próximas semanas. Embora ainda não tenha dados oficiais sobre o movimento das lojas nesse retorno, em conversas informais com representantes do segmento corrobora com o dado de cerca de 40% do faturamento no mesmo período do ano passado, para as lojas de rua e de shopping centers que reabriram na Capital.

