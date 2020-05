Restaurante da irmã de Cristiano Ronaldo fecha em Gramado

Um ano e meio depois de ser inaugurado , o restaurante português com a grife da família do jogador Cristiano Ronaldo (CR7) fechou as portas em Gramado, na serra gaúcha. O comunicado breve foi feito nesta quinta-feira (28), informando que a Casa Aveiro by Dolores está fechada desde março. Mesmo que agora seja possível reabrir, o estabelecimento não voltará à atividade na avenida Borges de Medeiros, 2.507, área central da cidade turística.

"O restaurante Casa Aveiro by Dolores encerrou suas atividades em Gramado. Com uma nova formação societária, a casa de culinária portuguesa projeta buscar outros mercados", diz o comunicado. Quando abriu o negócio, a irmã de CR7, Kátia Aveiro se associou a Gramado Parks e Chocolate Lugano. Foi o primeiro estabelecimento especializado em culinária portuguesa na cidade, que tem uma gastronomia típica alemã e italiana.

Agora tem o sócio Alexandre Bertoluci Júnior. "Estamos vislumbrando novos projetos tão logo a retomada comece”, afirma Bertoluci Júnior, na nota. Os dois prometem 'novidades em breve'. OO Jornal do Comércio apurou que os novos projetos podem ser em Gramado e fora do Rio Grande do Sul. A razão para fechar a Casa Aveiro by Dolores foi relacionada aos impactos econômicos provocados pela pandemia.

Com a desativação, 30 pessoas foram demitidas. O imóvel será ocupado por outro estabelecimento gastronômico de um dos antigos sócios da casa.