Avança regularização de área do Porto Seco em Porto Alegre

Imprescindível para a economia, o setor de transporte e logística não parou com a pandemia do coronavírus. Mas também sentiu os efeitos, com queda nos negócios - a maioria das empresas do segmento está operando com 40% do seu faturamento normal.

Na Zona Norte de Porto Alegre, a referência é o Centro Empresarial do Porto Seco, onde estão instaladas 41 empresas, em uma área estratégica, com 957 mil metros quadrados, próxima ao aeroporto Salgado Filho, à Fiergs e às rodovias BR-290 e BR-116.

Apesar do cenário adverso atual, as empresas projetavam ampliação das operações no início do ano, o que foi adiado em função da crise do coronavírus. O projeto está mantido, foi apenas postergado.

Um passo importante foi a regularização do local, no dia 3 de março. Após 28 anos em situação irregular, o complexo ganha novas perspectivas com a oficialização de uma lei municipal - sancionada pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior e aprovada por unanimidade na Câmara Municipal -, que acaba com a destinação de áreas públicas específicas e permite emitir matrículas de terrenos onde estão instaladas empresas já em operação.

A medida é celebrada como uma conquista pelo presidente do Centro Empresarial do Porto Seco, Delmar Albarello, que vê um novo momento para o hub de logística da Capital. As empresas estão trabalhando na questão burocrática da regularização, o que deve permitir, quando a situação se normalizar, que investimentos na ampliação das operações sejam feitas no local.

"Estamos em um processo, agora, de conseguir as escrituras dos terrenos. Também estamos negociando algumas áreas que a prefeitura irá colocar à venda para ampliar as empresas aqui no complexo", informa Albarello.

De acordo com o empresário, que também é CEO do Grupo Troca, as empresas instaladas no complexo já empregam 3,5 mil funcionários diretos. "A nossa ideia é dobrar (a estrutura), porém isso demanda tempo, demanda investimento, travado pelo coronavírus", explica.

Albarello projeta que o avanço das obras de ampliação do aeroporto internacional de Porto Alegre, tocadas pela concessionária Fraport, e a volta da estabilidade econômica ao País após a crise do coronavírus, o fluxo de cargas poderá ser ampliado três a quatro vezes mais do que se registrava antes do início da pandemia da Covid-19.

"Entendo que o complexo pode ser um grande parceiro com empresas prestadoras de serviços para o aeroporto e para a Fraport", avalia Albarello. O empresário projeta, ainda, a atração de novas companhias para o Porto Seco no futuro.

"O complexo estava há 12 anos sem nenhum investimento. E a administração do centro empresarial foi trabalhando com a prefeitura (na regularização da área)", observa o presidente da entidade. "Agora, os trâmites burocráticos estão andando, estão saindo as escrituras, e vamos regularizar todos os terrenos. Com isso e a facilidade para construir, vamos atrair novos investidores", projeta.

Retomada do setor de transporte deve ser gradual

Delmar Albarello diz que muitas empresas ficarão pelo caminho

Além de presidente do Centro Empresarial do Porto Seco, Delmar Albarello, 59 anos, também é CEO do Grupo Troca, uma das principais empresas instaladas no local, com mais de 450 funcionários e filiais no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Ceará. Albarello chama a atenção para os custos que recaem sobre as empresas de transporte e logística em meio à crise do coronavírus. "O custo fixo não reduz, e o faturamento reduziu drasticamente. Estamos bancando a atividade para evitar o desabastecimento", alerta. O empresário acredita que a retomada da economia e também do setor de transporte e logística será lenta e gradual. "Muitas empresas vão ficar pelo caminho em todos os setores. Quem estiver mais bem preparado irá retomar os negócios com muita força. A oportunidade vai ser grande." Albarello destaca o papel fundamental do setor como intermediário entre a indústria e o varejo. Ele vê com preocupação o atual cenário. "O comércio vai ter de comprar para vender, mas e se ele estiver asfixiado financeiramente? Então vai ter uma inadimplência muito grande. Este é o risco da retomada, a inadimplência", analisa o presidente do Centro Empresarial do Porto Seco.

Empresas pedem ampliação das vias de acesso ao complexo