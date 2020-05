Mesmo durante a pandemia, Portos RS cresce 4,89% no primeiro quadrimestre de 2020

O transporte de cargas nos três portos em operação no Rio Grande do Sul obteve um crescimento de 4,89% no primeiro quadrimestre do ano, com o registro do melhor mês de abril dos último 5 anos, apesar da pandemia da Covid-19. Juntos, os portos de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande somaram uma movimentação de mais de 11,8 milhões de toneladas de produtos. O resultado positivo foi puxado pelas exportações de soja no Porto do Rio Grande, que registraram um aumento de mais de 67% em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo a Superintendência dos Portos do Rio Grande do Sul (Portos RS), uma série de realizações devem ser comemoradas, principalmente o resultado das exportações de soja em grão no mês passado, que somaram mais de 1,6 milhões de toneladas embarcada, além da movimentação em Rio Grande de mais de 3,8 milhões de toneladas de todos os tipos de carga durante o mês, 13% a maios do que o registrado em abril de 2019. No quadrimestre, o Porto do Rio Grande ultrapassou 11,2 milhões de toneladas e teve um incremento individual de 4,8% ante o primeiro quadrimestre de 2019.

Já o Porto de Pelotas também obteve um expressivo aumento em sua movimentação de toras de madeiras no quadrimestre. Com a movimentação de 306 mil toneladas nesses primeiros quatro meses de 2020, verificou-se um crescimento de 14,83% comparado ao mesmo período do ano passado, que foi de 266 mil toneladas. Outro produto que sempre é destaque no porto pelotense é o embarque de clínquer (produto usado como matéria-prima para cimento), que aumentou mais de 26%. O Porto de Pelotas teve o maior aumento percentual total no período, incrementando mais de 15% o embarque de mercadorias em relação ao mesmo período de 2019.

Componentes químicos base para fertilizantes foram os principais produtos movimentados no primeiro quadrimestre no Porto de Porto Alegre. Em face à movimentação de 160 mil toneladas desse produto em 2019, pode-se verificar que em 2020 houve um incremento para 169 mil toneladas, mais de 5% de aumento no período. O desembarque de trigo também apresentou uma alta de mais de 5% no período. A movimentação geral do porto da capital gaúcha foi a única que apresentou uma leve queda no período, de 1,08% em relação ao ano de 2019, totalizando 331,9 mil toneladas.

Os dados referentes aos demais Terminais de Uso Privado (TUPs) do Estado são apresentados juntamente aos dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e devem ser divulgados no mês de junho.