Caminho da Escola sustenta produção da Marcopolo

Com adesão de prefeituras acima do esperado, a Marcopolo vislumbra no programa federal Caminho da Escola uma das possibilidades para sustentar volumes de produção saudáveis até o final do ano, considerando as dificuldades que ainda perdurarão em razão da pandemia do novo coronavírus. Na teleconferência ao mercado, na manhã de terça-feira, para avaliação do desempenho econômico do primeiro trimestre, o CEO James Bellini destacou que a empresa se habilitou ao fornecimento de 4,8 mil unidades e já recebeu pedidos para 4 mil.

O gerente de Planejamento e de Relações com Investidores, Eduardo Frederico Willrich, acrescentou que a empresa deve elevar o ritmo de produção destes produtos para entregas ao longo do segundo semestre. "O ritmo de adesão das prefeituras está melhor do que o imaginado", reforçou. No trimestre, a companhia entregou 623 unidades vinculadas ao programa, sendo 259 micros, 318 urbanos e 46 modelos Volare.

Outra expectativa positiva vem do mercado externo, especificamente do continente africano. Bellini observa que negociações iniciadas no ano passado estão sendo consolidadas, devendo resultarem em pedidos no curto prazo. Também surgem sinais da Argentina, onde clientes demonstram interesse pela compra de novos veículos diante do receio de perda de poder de compra no futuro pela desvalorização do peso frente ao dólar. "Isto, no entanto, vai depender de quanto e quando o governo irá flexibilizar as restrições impostas no país", ressaltou. Diante dos cenários atuais, o CEO avalia que as exportações devem ter desempenho melhor que o mercado interno no fechamento do ano, mesmo que os demais países estejam em situação parecida com o Brasil.

No mercado interno, as incertezas seguem tanto no segmento de rodoviários, quando de urbanos. James Bellini argumenta que nos rodoviários a situação está mais complicada, porque a maioria das frotas está parada diante da retração da demanda. Além disso, a ocupação das viagens está limitada a 50% da capacidade. Como forma de auxiliar os clientes, a Marcopolo está investindo em ações de biossegurança para garantir aumento no número de passageiros. "Se formos bem sucedidos, naturalmente haverá este retorno, com impacto na nossa produção", projetou.

Nas operações de fretamento, os problemas estão praticamente contornados, com uso de 85% da frota. Bellini destaca que o baque inicial foi relevante, mas com o retorno parcial das atividades econômicas, a frota voltou a operar. "É importante para a nossa marca, que tem boa visibilidade neste segmento. Temos esperança de novos pedidos no médio prazo", frisou.

Fabricante faz ajustes na capacidade produtiva