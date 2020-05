Dado Pub Moinhos de Vento fecha as portas após 20 anos em operação

A primeira franquia da Cervejaria Dado Bier está fechando as portas em Porto Alegre. Instalada na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, há vinte anos, o Dado Pub Moinhos de Vento está encerrando as atividades.

O motivo do fechamento, de acordo com o proprietário da Dado Bier, Eduardo Bier Corrêa, envolve diversos fatores econômicos, além da pandemia da Covid-19. “Os restaurantes sofreram com elevação dos custos de pessoal, em razão de dissídios acima da inflação. No campo das vendas, a Lei Seca e a violência urbana impactaram negativamente na receita dos locais”, analisa.

Bier também aponta a crise econômica de 2014, que prejudicou o ponto comercial do Dado Pub. “Muitos negócios da Padre Chagas fecharam as portas a partir de 2014, então o local acabou perdendo a pungência”, afirma o empresário.

“Soma-se aí a Covid-19, a maior catástrofe que o país enfrenta desde a última guerra”, menciona Bier. Ele diz que a crise do novo coronavírus produziu um impacto insustentável no empreendimento, que suspendeu as atividades obedecendo a decretos estaduais e municipais. “Com a necessidade de fechar temporariamente as portas por dois meses, cem por cento da receita foi perdida [na franquia]”.

Segundo Bier, a reabertura do negócio a partir da flexibilização das regras de distanciamento social fez com que tanto o Dado Pub quanto os demais restaurantes se deparassem com receitas muito abaixo da média - cerca de 20% do normal - e grandes prejuízos operacionais.

O empresário frisa que a grande questão, para ele, não é a reabertura dos estabelecimentos - mas como reativar a economia. “É um tema anterior à Covid. Mas com a chegada do coronavírus, esse passa a ser o principal tema da sociedade. No Rio Grande do Sul o assunto está muito bem conduzido. Mas abrir é absolutamente insuficiente - teremos um número de desempregados nunca antes visto atualmente”, afirma Bier.

reformando o modelo de negócios A Dado Bier estáe, de acordo com o proprietário, aproveitou o tempo de isolamento para renovar a Nova Dado Bier do Bourbon Country/Food Hall. A previsão de abertura da unidade estava para meados de agosto, mas ainda não há data específica. Eduardo Bier afirma que a estrutura recebe um grande investimento e deve gerar muitos empregos. O Dado Garden Grill do Shopping Praia de Belas também passará pela reforma. O Dado Pub Zona Sul segue operando, conforme as regras de restrição e isolamento social da prefeitura.

“Vou lembrar dos vinte anos de sucesso do Dado Pub, mas não é sobre chorar o que fechou. É sobre comemorar o que vai abrir”, afirma Bier.