Bloco solidário

A Orquestra Villa-Lobos, que trabalha com crianças em vulnerabilidade, na Lomba do Pinheiro, está passando por dificuldades em razão da pandemia do coronavírus. Os recursos disponibilizados pela prefeitura que permitiam o funcionamento da Orquestra foram suspensos em abril por tempo indeterminado, causando o desligamento de 20 professores. A instituição solicita doações pela plataforma www.catarse.me/bloco_na_rua.