Consumidores voltam aos shoppings de Porto Alegre em 1º fim de semana de abertura

decreto publicado na última terça-feira O primeiro final de semana após a reabertura dos shopping centers da Capital gaúcha foi marcado pelo retorno dos consumidores aos centros comerciais. Operando desde sexta-feira (21), os espaços podem receber apenas 50% da capacidade máxima de ocupação prevista no alvará de funcionamento. O(19) pelo prefeito Nelson Marchezan Júnior autorizou, ainda, o funcionamento das praças de alimentação, seguindo regras de higiene e distanciamento.

O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, afirma que, no primeiro dia de funcionamento, a expectativa de vendas foi superada. “A informação que tínhamos do Brasil inteiro, de lugares que estavam com shoppings abertos, é de que as vendas vinham sendo em torno de 20% do que era antes da pandemia. Ontem, no primeiro dia de funcionamento em Porto Alegre, consultamos 40 lojas, principalmente no ramo de confecção, e a venda foi em torno de 40% na comparação como mesmo período do ano passado”, afirma Kruse.

A Multiplan, empresa que administra o BarraShoppingSul em Porto Alegre, contou com apoio de um infectologista para adequar a operação durante a pandemia. Nas entradas do estabelecimento, está sendo realizada a medição de temperatura corporal dos clientes. “Nesse momento, temos que ter serenidade e tranquilidade e temos que estar atentos a todos os protocolos de segurança. Iremos implementar medidas que vão além do que é estabelecido pelo decreto, sempre pensando no bem-estar e na saúde dos nossos clientes e colaboradores”, afirma Vander Giordano, vice-presidente Institucional da Multiplan.

Shopping João Pessoa está medindo a temperatura dos clientes antes de entrarem no estabelecimento.

O shopping Iguatemi também adotou a medição de temperatura em seus protocolos de segurança e reduziu o número de entradas no local para ter maior controle. Das 11h30min às 12h, Iguatemi e Praia de Belas estão atendendo exclusivamente pessoas do grupo de risco. Além disso, os três shoppings proibiram a prova de produtos em lojas, disponibilizaram álcool em gel para uso dos clientes e estão operando, para público em geral, das 12h às 20h.

Paulo Kruse considera que foi fundamental a retomada das atividades dos shoppings nesta semana e explica que o Sindilojas está em contato com as administradoras para evitar o fechamento de lojas.

“Nós contamos com a compreensão dos shoppings, porque existe uma máxima: sem lojista não tem shopping. Temos conversado com superintendentes de shoppings e eles estão conscientes disso. O lojista já esteve 60 dias parado e não tem como trabalhar com o prejuízo, então os shoppings deverão fazer negociações. Não é o momento de ninguém obter resultado, nem o lojista, nem o shopping. É um momento de união, e não de disputa ou e de querer ganhar dinheiro. É o momento de se manter no mercado”, pontua Kruse.