Olfar dobra capacidade produtiva de biodiesel em Erechim

Após ser autorizada recentemente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a usina de Erechim da companhia Olfar passa a operar com uma capacidade produtiva de 432 milhões de litros de biodiesel por ano, o dobro do que era antes. Com esse potencial, a companhia torna-se a quarta colocada no ranking nacional de fabricantes desse biocombustível.

A Olfar ingressou no ramo de biocombustíveis em 2010, instalando em Erechim sua primeira usina de biodiesel, capaz de produzir 216 milhões de litros por ano. O volume produzido pela planta gaúcha vem crescendo de forma contínua desde 2013, o que fez com que no final de 2018 o grupo iniciasse as obras de ampliação nessa planta industrial, finalizando em março desse ano. A companhia não divulgou o investimento que foi desembolsado.

A iniciativa também valoriza e estimula os agentes de toda a cadeia produtiva. O aumento da produção de biodiesel na usina de Erechim impulsiona o setor do agronegócio, por consequência da produção de soja como principal matéria-prima, e fortalece assim o relacionamento com os produtores locais.

Além da planta de Erechim, o Grupo Olfar conta com mais duas usinas, uma em Porto Real (RJ), com capacidade para fabricar 164 milhões de litros por ano, e a outra em Porangatu (GO), que está em fase de implantação, com previsão para iniciar as operações até o final deste ano.