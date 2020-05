Prefeitura de Porto Alegre multa dois restaurantes por descumprirem distanciamento

Dois restaurantes do bairro Petrópolis foram multados no início da noite dessa quinta-feira (21) por descumprirem o distanciamento mínimo exigido entre as mesas, indicado no Decreto 20.583. A ação nos estabelecimentos Churrascaria Barranco e Boteco Pedrini foi executada após denúncias pelo Escritório de Fiscalização e prevê multa de R$ 4,29 a R$ 8.584,00. O valor será definido pela Comissão Judicante.

Jornal do Comércio, o proprietário do Barranco, Chico Tasca, confirmou que o local reabriu na quarta-feira, mas diz que a foto "foi tirada de maldade". Segundo Tasca, a mesa cheia era um aniversário de dez pessoas, que tiraram a máscara para comer. Segundo o proprietário, todos os funcionários estão usando proteção no rosto e trabalhando em rodízio por escala, reduzindo a operação em 55%. Na manhã desta quinta, uma imagem de mesas do Barranco circulou pela internet mostrando a área externa da churrascaria , gerando críticas à aglomeração. Entrevistado pelo, o proprietário do Barranco, Chico Tasca, confirmou que o local reabriu na quarta-feira, mas diz que a foto "foi tirada de maldade". Segundo Tasca, a mesa cheia era um aniversário de dez pessoas, que tiraram a máscara para comer. Segundo o proprietário, todos os funcionários estão usando proteção no rosto e trabalhando em rodízio por escala, reduzindo a operação em 55%.

Conforme o decreto publicado pela Prefeitura de Porto Alegre na terça-feira (19), o funcionamento dos estabelecimentos do ramo da alimentação deve ser realizado com uma série de condições, entre elas o intervalo de pelo menos dois metros entre as mesas. Também devem restringir o número de clientes atendidos simultaneamente, sem exceder 50% da capacidade de ocupação prevista no alvará de funcionamento ou de proteção e prevenção contra incêndio.

A Operação Esforço Concentrado é liderada pelo Escritório de Fiscalização e, desde o dia 31 de março, já vistoriou 8.922 comércios, serviços e indústrias, além de outros segmentos, como transporte, obras, parques e praças. Participam fiscais da Diretoria de Fiscalização - SMDE, Procon Porto Alegre, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade (Smim).