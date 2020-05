Seca provoca queda de 28,7% na safra de verão no Estado

A seca provocou uma queda de 28,7% na safra de grãos de verão no Estado, com uma colheita de 22,46 milhões de toneladas, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira (22) pela Emater. No ciclo 2018/2019, a produção gaúcha havia sido de 31,50 milhões de toneladas.

As maiores perdas, segundo a Emater, foram na soja, que teve uma redução de 42,2% na produção, atingindo apenas 10,7 milhões de toneladas, contra 18,5 milhões de toneladas na safra passada. Segundo o diretor-técnico da Emater, Alencar Rugeri, a cultura foi extremamente afetada no período mais crítico para o desenvolvimento de grãos, que é o final de fevereiro e o início de março. Com isso, a produtividade da soja, que no ano passado foi de 3.178 quilos por hectare, caiu 43,6% nesta safra, para 1.793 quilos por hectare.

Outra lavoura fortemente atingida foi o milho, que registrou uma produção de 4,11 milhões de toneladas no Estado, volume 28,4% menor do que as 5,74 milhões de toneladas do ciclo 2018/2019. A produtividade da cultura diminuiu 30,2%, caindo de 7.515 quilos por hectare na safra passada para 5.248 quilos por hectare na atual.

Das culturas de verão, a única que apresentou crescimento foi arroz. As lavouras arrozeiras gaúchas produziram 7,58 milhões de toneladas, volume 5,7% maior do que as 7,17 milhões de toneladas de 2018/2019. Os menores volumes de chuvas acabaram beneficiando o setor orizícola, que teve um crescimento de produtividade de 8,3%, passando dos 7.417 quilos por hectare registrados na safra anterior para 8.030 quilos por hectare no ciclo 2019/2020.

