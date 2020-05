Banrisul lança serviço de carteira digital

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Ampliando a oferta de serviços, o Banrisul lançou uma carteira digital para pagamentos por meio de QR Code. O aplicativo Vero Wallet permite aos usuários fazerem compras utilizando apenas a câmera do celular, sem a necessidade de contato físico ou de porte do cartão.

Além dos cartões de crédito de qualquer banco emissor, a carteira digital tem como diferencial a possibilidade de incluir os cartões Banricompras e BanriCard (vales emitidos pelo Banrisul).

O app está disponível nas lojas de aplicativos Play Store e App Store. Depois de instalar, é preciso fazer o cadastro na carteira digital e inserir os cartões.

Os lojistas credenciados à Vero poderão emitir o QR Code de seu estabelecimento no app Vero Banrisul e receber pagamentos por meio da Vero Wallet. A nova forma de transação amplia as opções de pagamento oferecidas na loja e no delivery.