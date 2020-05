Pop Center retoma seu funcionamento com horário normal

O Centro Popular de Compras – Pop Center, de Porto Alegre, voltou a funcionar em horário normal, das 9h às 19h, nesta quinta-feira (21). No dia anterior, o local realizou um plano de desinfecção e higiene, realizado em parceria com a Drª Doris Hexsel que segue as orientações e produtos indicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), nas lojas, corredores e espaços em comum.

Segundo a diretora institucional, Elaine Deboni, dentre os procedimentos adotados o destaque é para a implantação de álcool em gel nas duas entradas que estarão liberadas e o uso obrigatório de máscaras. “Teremos apenas duas entradas liberadas, a principal, na avenida Voluntários da Pátria, e um acesso por elevador no estacionamento para cadeirantes. Será expressamente proibido o ingresso de pessoas sem máscaras”, ressalta Elaine

A diretora acrescenta que a praça de alimentação abrirá na próxima semana e atenderá a todas as solicitações de higiene e distanciamento entre as mesas. “E também teremos controle de público circulando dentro do local, assim evitamos aglomerações”, afirma. Para Elaine, é essencial o funcionamento para a renda dos lojistas do local. Ela lembra que são 740 lojistas que atuam no espaço.