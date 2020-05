Setor empresarial de Caxias doa 130 toneladas de alimentos

Uma ação solidária que envolveu 11 empresas e entidades empresariais resultou na doação, em ato realizado nesta quarta-feira (20) no estacionamento dos Pavilhões da Festa da Uva, de 130 toneladas de alimentos à Prefeitura de Caxias do Sul. A iniciativa foi coordenada pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), por meio de sua vice-presidência de Comércio, e integra a campanha Caxias Contra a Covid-19.

Juntas, entidades e empresas doaram o equivalente a 12 mil cestas básicas, totalizando 120 mil itens e mais de R$ 500 mil. “Com a pandemia e o isolamento social impactando diretamente a economia local, muitas famílias estão passando por dificuldades. Nossa intenção é contribuir para amenizar esta situação e ajudar as pessoas mais vulneráveis”, explica o vice-presidente de Comércio da CIC Caxias, Jaime Andreazza.

As 130 toneladas de alimentos, distribuídas em 12 caminhões para o ato de entrega ao prefeito Flávio Cassina, foram doadas pela Associação das Empresas de Pequeno Porte do RS, Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Supermercados Andreazza, Randon, Marcopolo, Sorvelândia, Orquídea Alimentos e Difatto Contabilidade + Gestão e RH/Dallemolle Estruturas Metálicas. Cada uma doou um caminhão de alimentos.

A distribuição das cestas básicas às famílias que perderam renda neste período da pandemia será feita pela Fundação de Assistência Social (FAS). As pessoas cadastradas podem retirar os alimentos nos Centros de Referência de Assistência Social, e as que não têm, podem procurar a FAS. "É um momento simbólico e muito importante, uma vez que estamos em esgotamento de recursos financeiros e humanos pelo momento complicado que vivemos. Graças à solidariedade dos caxienses, estamos superando estas adversidades com muita perseverança e amor ao próximo. Esperamos que esta pandemia passe rapidamente para que possamos voltar ao ritmo normal, principalmente nas áreas da saúde e econômica", assinalou Cassina. A solenidade de entrega dos alimentos se encerrou com uma benção do bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon.