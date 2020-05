Praia de Belas Shopping será reaberto nesta sexta-feira

decreto da Prefeitura de Porto Alegre que liberou o funcionamento de uma série de comércios e serviços Os shoppings de Porto Alegre parecem ter sido pegos de surpresa pelojá a partir desta quarta-feira (20). Os centros comerciais ainda estão desenhando o retorno às atividades. Procurados pela reportagem, apenas o Praia de Belas Shopping retornou até o final desta manhã com a definição de data de reabertura e medidas a serem adotadas para prevenção da contaminação.

O Praia de Belas reabrirá nesta sexta-feira (22) com horário reduzido, das 12 às 20h, sendo que entre 11h30 e 12h, o horário será especial para o atendimento ao grupo de risco. Entre as medidas de prevenção adotadas pelo estabelecimento estão "rotinas de higienização, uso de EPIs específicos para colaboradores e todos os clientes do mall, aferição de temperatura de todos, redução de fluxo e vagas de estacionamento, proibição do empréstimo de carrinhos de bebês".

Os lojistas receberam uma cartilha com as práticas que devem ser adotadas em sua rotina, tanto no recebimento das suas mercadorias, como também orientações sobre a proibição da experimentação de roupas e cosméticos, a preferência de pagamento por cartões, dentre outras medidas. O Praia de Belas estava funcionando apenas com as operações consideradas essenciais há cerca de dois meses, desde 18 de março.