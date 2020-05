Gol amplia 47% a malha aérea a ser operada no mês de junho

A Gol informou, nesta terça-feira, mudanças na sua malha para o mês de junho. Serão 100 voos diários, ante os 68 previstos na malha essencial de maio, um acréscimo de 47%. A empresa informou, ainda, que não tem planos de reaver seus voos internacionais em junho.

O aeroporto de Congonhas, segundo a Gol, passa a complementar as ofertas do aeroporto de Guarulhos, que deixa de concentrar todas as atividades da companhia. Além disso, a companhia retoma, também em Congonhas, horários corporativos para Belo Horizonte (CNF), Curitiba (CWB) e Porto Alegre (POA). Todos esses trechos entram em vigor no dia 10 de junho.

O aeroporto internacional de Brasília - que, desde maio, atende primordialmente ao Norte do País - ganha reforço com novos voos para essa região, assim como para o Sul, o Sudeste e o Nordeste. No Galeão, por sua vez, as novidades são a rota para Aracaju - às terças-feiras, às quintas-feiras e aos domingos - e as partidas para Curitiba e Porto Alegre - ambas de segunda a sexta-feira e domingo.