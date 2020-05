Rio Grande do Sul já perdeu 8,93 mil empregos no setor calçadista

Com vendas afetadas pela pandemia - no mercado interno, mais recentemente, e nas exportações, desde fevereiro - o setor calçadista passa pelo agravamento no número de demissões no Rio Grande do Sul, que já chegam 8,93 mil pessoas. O número equivale a cerca de 10% do total de trabalhadores do segmento em dezembro de 2019, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados).

Nesta semana, a crise se abateu sobre a RR Shoes, que opera a marca Via Uno . A companhia demitiu, na segunda-feira (18), 420 funcionários de sua fábrica em Santo Antônio da Patrulha e outros 115 da unidade do município de Caraá - um total de 535 trabalhadores.

Segundo informações passadas pelo proprietário da empresa, Ramon Rabelo, ao prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Daiçon Maciel da Silva, 340 pessoas seguirão trabalhando nas duas unidades, sendo 300 no pavilhão de Santo Antônio da Patrulha e 40 em Caraá. A loja da empresa, que fica no centro de Santo Antônio da Patrulha, também vai seguir vendendo direto ao consumidor.

Os desligamentos se somam a outros mais de 400 na Piccadilly em Santo Antônio da Patrulha, de acordo o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Calçado e do Vestuário do Litoral Norte. O prefeito lamentou as demissões, lembrando que, além do impacto nas famílias dos famílias, as demissões também impactam fortemente as contas públicas. Somente em ICMS, a expectativa é de que os repasses para Santo Antônio da Patrulha caiam pela metade. Segundo a prefeitura municipal, apenas a fábrica da Piccadilly gerava 10% do ICMS adicionado do município.

“Do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), de R$ 1,1 milhão que receberíamos, deveremos receber somente R$ 600 mil. Porém, o grande impacto mesmo é sobre as pessoas que estão perdendo trabalho”, lamentou Silva.

As demissões de empresas calçadistas também já ocorreram em outras cidades, como Dois Irmãos, Picada Café e Osório. Em Igrejinha, por exemplo, a Piccadilly havia demitido 148 funcionários em abril, segundo a Federação dos Sapateiros. Em Teutônia, no fim de março, a RR Shoes já tinha dispensado 400 pessoas, encerrando as atividades da planta industrial.

A situação atual do setor calçadista será tema de encontro estadual da federação que reúne os trabalhadores do setor, onde a entidade fará um levantamento das demissões em 23 sindicatos, na próxima sexta-feira. Além dos empregos diretos, se avolumam também as demissões e fechamento de ateliers que atendem essas indústrias.

O problema, destaca o presidente do sindicato do Litoral Norte, Celso Inácio da Silva, vem se agravando em todo o Estado, dia a dia. “Santo Antônio tem cerca de 2,5 mil trabalhadores ligados ao setor, e em torno de 1,5 mil estão agora sem trabalho. Com toda essa pandemia, quem está comprando sapato? As encomendas, das lojas no Brasil e para os Estados Unidos e Argentina, estão paradas”, lamenta Silva.

A expectativa do sindicato é que até ao final dos cinco meses de auxílio-desemprego a situação esteja melhor e as empresas comecem a recontratar ao menos uma parte dos demitidos. O cenário é de apreensão em todo o setor, alerta Sandro Fagundes, membro do conselho fiscal da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Calçado e do Vestuário do Rio Grande do Sul.

“Onde ainda não houve demissões, já ocorreu redução de jornadas e salários. Mas isso vale por 90 dias, no máximo. O problema é como ficará depois deste prazo”, antecipa Fagundes.

No Brasil, 12% dos funcionários do setor já foram dispensados