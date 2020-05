Via Uno demite mais de 500 trabalhadores em Santo Antônio da Patrulha

Com vendas afetadas pela pandemia - no mercado interno, mais recentemente, e nas exportações, desde fevereiro - o setor calçadista passa pelo agravamento no número de demissões no Estado. Nesta terça-feira (19), a crise se abateu novamente sobre Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte. A semana na cidade começou com a demissão de 535 funcionários RR Shoes, que opera na cidade como Via Uno.

Os desligamentos se somam a outros mais de 400 na Picadilly, de acordo o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Calçado e do Vestuário do Litoral Norte. As demissões também já ocorreram em outras cidades, em diferentes regiões, como Dois Irmãos, Picada Café e Osório, pelo menos. A situação atual será tema de encontro estadual da federação que reúne os trabalhadores do setor, onde a entidade fará um levantamento das demissões em 23 sindicatos, na próxima sexta-feira. Os impactos da pandemia do novo coronavírus na produção de calçados podem fazer com que a produção do setor caia até 30% em 2020, de acordo com estimativa divulgada na última semana pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados).

Além dos empregos diretos, se avolumam também as demissões e fechamento de ateliers que atendem essas indústrias. O problema, destaca o presidente do sindicato do Litoral Norte, Celso Inácio da Silva, vem se agravando em todo o Estado, dia a dia.

“Santo Antônio tem cerca de 2,5 mil trabalhadores ligados ao setor, e em torno de 1,5 mil estão agora sem trabalho. Com toda essa pandemia, quem está comprando sapato? As encomendas, das lojas no Brasil e para os Estados Unidos e Argentina, estão paradas”, lamenta Silva.

A expectativa do sindicato é que até ao final dos cinco meses de auxílio-desemprego a situação esteja melhor e as empresas comecem a recontratar ao menos uma parte dos demitidos. O cenário é de apreensão em todo o setor, alerta Sandro Fagundes, membro do conselho fiscal da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Calçado e do Vestuário do Rio Grande do Sul.

“Onde ainda não houve demissões, já ocorreu redução de jornadas e salários. Mas isso vale por 90 dias, no máximo. O problema é como ficará depois deste prazo”, antecipa Fagundes.