Governo confirma Expointer e publica regras, mas vai analisar cenário da Covid-19

A próxima edição da Expointer está programada para ocorrer de 29 de agosto a 6 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A data foi mantida, mas poderá sofrer alterações pela comissão executiva do evento, conforme a evolução do quadro de pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Sul.

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) publicou na segunda-feira (18), no Diário Oficial do Estado, o regulamento para a feira. O secretário Covatti Filho disse que todos estão atentos à evolução da pandemia, mas não deixarão de se preocupar com a organização da feira, que este ano comemora os 50 anos do Parque de Exposições Assis Brasil.

“Queremos propor que a Expointer deste ano seja uma feira de retomada econômica, em que vamos proporcionar aos produtores, expositores e ao público visitante oportunidades para reaquecermos a economia do Estado depois de termos passado por momentos tão difíceis, como o novo coronavírus e a seca que vem atingindo o nosso Rio Grande”, afirma.

O valor do ingresso será o mesmo do ano passado, R$ 13,00 para inteira e R$ 6,00 para meia-entrada. O regulamento também apresenta a tabela de preços das áreas comercializadas para estandes e das publicidades a serem exibidas no evento, além de estabelecer regras para entrada e saída de veículos e montagem de estandes pelos expositores.