Planalto libera auxilio emergencial para 60 milhões, o triplo do previsto

O auxílio emergencial pago a trabalhadores informais já foi liberado para quase 60 milhões de brasileiros, informou a Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira (18). O número de beneficiados é o triplo da projeção inicial apresentada pelo governo - e ainda deve aumentar.

Em março, ao apresentar o programa, o Ministério da Economia informou que a medida beneficiaria entre 15 e 20 milhões de pessoas a um custo de R$ 15 bilhões aos cofres públicos. As estimativas do governo foram aos poucos revisadas. Após a aprovação do auxílio pelo Congresso, a projeção foi ampliada para 54 milhões de pessoas e o custo foi a R$ 98 bilhões.

Em seguida, o governo viu que o valor não seria suficiente e liberou novo crédito para o programa, que passou para um montante de aproximadamente R$ 124 bilhões.

De acordo com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, já foram autorizados benefícios para 58,7 milhões de pessoas.

Desse total, 50,4 milhões receberam a primeira parcela de R$ 600 e poderão acessar a segunda parcela nos próximos dias. Há ainda um lote de 8,3 milhões de pessoas que estavam com pedidos represados nos sistemas do governo e agora receberam aval para os pagamentos.

Os cadastros para acessar o programa permanecerão abertos até julho. A tendência é que o número de beneficiados continue subindo.

Cálculos do Ministério da Cidadania apontam que o auxílio deve alcançar 70 milhões de pessoas. Esse número, no entanto, deve crescer para pelo menos 80 milhões e pode chegar a 112 milhões, mais da metade da população brasileira, caso a crise gerada pelo coronavírus gere mais perda de renda. As projeções foram feitas pela IFI (Instituição Fiscal Independente), órgão do Senado, trançando cenários de aumento de informalidade e desemprego, com base em dados do governo.

O auxílio emergencial pode ser acessado por trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e intermitentes sem emprego fixo. É necessário ter mais de 18 anos e não estar recebendo benefícios previdenciários ou seguro-desemprego.

Para ter direito à assistência, há ainda uma limitação de renda. Só pode receber o auxílio quem tem renda mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.135). A pessoa também não pode ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018.

A liberação do auxílio é automática para beneficiários do bolsa família e pessoas do cadastro único de programas sociais do governo que estejam aptas ao programa.

Para os outros informais que se enquadram nas regras, é necessário se cadastrar no site ou no aplicativo da Caixa. Nesses casos, o Ministério da Cidadania afirma que as informações prestadas passam por avaliação e cruzamento de dados nos sistemas do governo. Somente após aval do Dataprev e da pasta, a Caixa libera o benefício.

CRONOGRAMA PARA LIBERAÇÃO DOS BENEFÍCIOS:

Liberação da parcela 1 com direito a saque para novos aprovados no programa

Data da liberação:

19 de maio (terça) para nascidos em janeiro

20 de maio (quarta) para nascidos em fevereiro

21 de maio (quinta) para nascidos em março

22 de maio (sexta) para nascidos em abril

23 de maio (sábado) para nascidos em maio, junho e julho

25 de maio (segunda) para nascidos em agosto

26 de maio (terça) para nascidos em setembro

27 de maio (quarta) para nascidos em outubro

28 de maio (quinta) para nascidos em novembro

29 de maio (sexta) para nascidos em dezembro

Liberação da parcela 2 para pagamento de boletos, contas ou compras no débito

Data da liberação:

20 de maio (quarta) para nascidos em janeiro e fevereiro

21 de maio (quinta) para nascidos em março e abril

22 de maio (sexta) para nascidos em maio e junho

23 de maio (sábado) para nascidos em julho e agosto

25 de maio (segunda) para nascidos em setembro e outubro

26 de maio (terça) para nascidos em novembro e dezembro

Liberação da parcela 2 para saque em dinheiro e transferências para outros bancos

Data da liberação:

30 de maio (sábado) para nascidos em janeiro

1 de junho (segunda) para nascidos em fevereiro

2 de junho (terça) para nascidos em março

3 de junho (quarta) para nascidos em abril

4 de junho (quinta) para nascidos em maio

5 de junho (sexta) para nascidos em junho

6 de junho (sábado) para nascidos em julho

8 de junho (segunda) para nascidos em agosto

9 de junho (terça) para nascidos em setembro

10 de junho (quarta) para nascidos em outubro

12 de junho (sexta) para nascidos em novembro

13 de junho (sábado) para nascidos em dezembro

Liberações para o programa Bolsa Família seguem o cronograma normal do programa.