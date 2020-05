SICC adia feira em Gramado para 2021 e evento terá edição on-line este ano

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

pandemia do novo coronavírus Depois de ter sido adiado para julho em função da, o Salão Internacional do Couro e do Calçado (SICC), que inicialmente aconteceria no fim deste mês, agora terá edição somente em 2021. A feira, que acontece todos os anos em Gramado, na serra gaúcha, reúne segmentos duramente afetados pela crise, como a indústria calçadista e o atacado.

A decisão foi discutida com industriais e lideranças dos sindicatos. Segundo a Merkator, empresa realizadora do evento, foi levado em conta a segurança sanitária dos profissionais envolvidos e também os possíveis prejuízos de uma aglomeração precoce, podendo influenciar a recuperação completa em breve.

já havia fechado 30,9 mil postos de trabalho no Brasil caia até 30% no País em 2020 Levantamento mais recente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) aponta que o setoraté a metade de maio. O Rio Grande do Sul, que concentra um dos polos nacionais da fabricação calçadista, somava 7,82 mil demissões nesse período, ou 25% do total. A estimativa é de que a produção de calçados

Para continuar incentivando os relacionamentos empresariais, foi desenvolvida uma plataforma para promover a maior reunião digital do setor calçadista brasileiro, ainda este ano. O encontro virtual será no 7 de julho, das 9h às 21h, como oportunidade para negócios, relacionamentos e informações de mercado.

"Nesta primeira atividade pretendemos fazer os lançamentos primavera/verão 2020/2021 dos nossos expositores, e também teremos uma programação de palestras dentro do ConecTech, além de Salas de Tendências e Salas dos Patrocinadores”, explicou Frederico Pletsch, diretor da Merkator Feiras e Eventos, em nota.

Uma sala projetada em 3D permitirá a navegação do lojista e do visitante. Os expositores terão direito a uma sala para visitação virtual com fotos, vídeos e catálogos virtuais.

O credenciamento on-line para acessar a plataforma estará disponível no site da Merkator. A programação dos conteúdos, horários das palestras, nomes de palestrantes e demais informações serão divulgadas em breve.