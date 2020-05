Índice de Confiança do Empresário do Comércio reflete pandemia e cai 8,5% em abril

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio gaúcho (ICEC-RS) já reflete os primeiros efeitos da crise pela pandemia do novo coronavírus. O índice passou de 124,7 pontos em março foi para 114,2 pontos em abril, queda de 8,5% e a menor taxa desde abril de 2015.

O dado foi divulgado pela Fecomércio-RS nesta segunda-feira (18) e mostra recuos nos três índices que o compõe: -9,8% nas Condições Atuais (101,4 pontos), -9,2% nas Expectativas (142,1 pontos) e -6,1% nos Investimentos (99,1 pontos).

Na média de 12 meses, o ICEC-RS também teve queda, passando de 118,6 pontos em março para 117,9 pontos em abril.

A pesquisa foi realizada nos últimos dez dias de março, quando começaram os primeiros decretos de isolamento social no Rio Grande do Sul e, segundo a Fecomércio, quando "não havia a perspectiva de que o comércio ficaria fechado pelo período que se estendeu". A estimativa da entidade é de que o índice sofra ajuste ainda maior na próxima divulgação, refletindo o cenário que se seguiu com o fechamento das lojas durante boa parte do mês de abril.