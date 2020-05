Bolsas asiáticas fecham majoritariamente em alta, de olho em reabertura econômica

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira (18), com investidores atentos a esforços feitos por epicentros do coronavírus, como Itália, Espanha e Nova Iorque, para reabrir suas economias, após longos períodos de bloqueio, e digerindo comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell.

O índice japonês Nikkei subiu 0,48% em Tóquio hoje, a 20.133,73 pontos, com forte impulso de ações do setor imobiliário, enquanto o chinês Xangai Composto avançou 0,24%, a 2.875,42 pontos, o sul-coreano Kospi se valorizou 0,51% em Seul, a 1.937,11 pontos, e o Hang Seng teve ganho de 0,58% em Hong Kong, a 23.934,77 pontos.

Vários países seguem adiante com iniciativas para gradualmente reverter medidas de bloqueio adotadas na tentativa de conter a disseminação do coronavírus, fator que ajuda a manter algum apetite por risco na região asiática, apesar de recentes tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

Em entrevista transmitida ontem à noite pela CBS, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse acreditar que a economia dos EUA vai se recuperar de forma constante ao longo do segundo semestre do ano, contanto que não haja uma segunda onda de infecções por coronavírus no país.

Hoje, o Japão divulgou números econômicos menos trágicos do que se esperava. Com os efeitos da covid-19 - doença causada pelo coronavírus -, o Produto Interno Bruto (PIB) japonês se contraiu em ritmo anualizado de 3,4% entre janeiro e março. Analistas, contudo, previam queda mais acentuada, de 4,8%.

Exceções na Ásia nesta segunda, o menos abrangente índice chinês Shenzhen Composto caiu 0,43%, a 1.800,84 pontos, e o Taiex recuou 0,69% em Taiwan, a 10.740,55 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou o tom predominante na Ásia e ficou no azul, graças principalmente a ações de mineradoras e petrolíferas. O S&P/ASX 200 avançou 1,03% em Sydney, a 5.460,50 pontos.