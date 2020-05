Feiras ecológicas de Porto Alegre exigem máscaras para venda a clientes

Item que passou a ser obrigatórios em espaços públicos, a máscara ganha reforço como equipamento de proteção para quem for às feiras de rua de venda de produtos ecológicos. Já neste sábado (16), as duas mais populares e maiores, que são montadas na avenida José Bonifácio, ao lado do Parque da Redenção, já adotam mais rigor.

fechamento da avenida para permitir o espaçamento e a segurança Os organizadores avisam que só vão vender a consumidor com máscara. Quem não for com o item, haverá distribuição para garantir que o cliente não tenha de ir embora. Outra mudança é oneste período de pandemia de coronavírus.

As feiras seguem orientação do Conselho de Feiras Ecológicas (CFE) de Porto Alegre, que fez a deliberção nessa quinta-feira (14). "O encaminhamento do CFE cumpre decreto estadual 55.240, de 10 de maio de 2020, que determina a obrigatoriedade do equipamento de proteção individual (EPI) em todo o Rio Grande do Sul", reforça o conselho, em nota. Na semana passada, os feirantes já alertaram os frequenatdores sobre a exigência.

Mais de 90% dos frequentadores da Feira dos Agricultores Ecologistas (FAE) e Feira Ecológica do Bom Fim (FEBF) já fazem uso da máscara, dizem os organizadores. As feiras implementaram medidas como distanciamento entre as bancas e proteções para que os consumidores possam ir ao local. A operação neste sábado vai das 7h às 13h.