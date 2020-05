IBC-Br cai 5,90% em março ante fevereiro, na menor pontuação desde 2009, diz BC

Sob efeito da pandemia do novo coronavírus, que colocou em isolamento social boa parte da população brasileira, a atividade econômica no Brasil registrou forte retração em março. O Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br), divulgado nesta sexta-feira (15), registrou queda de 5,90% no mês passado, quando os efeitos da Covid-19 sobre a economia se intensificaram. Os dados dizem respeito à série com ajuste sazonal. Em fevereiro, o indicador havia subido 0,32% (dado revisado).