Bolsas asiáticas sobem majoritariamente com recuperação da indústria chinesa

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira (15), após dados chineses mostrarem uma recuperação mais forte do que se previa da indústria da segunda maior economia do mundo.

O índice japonês Nikkei subiu 0,62% em Tóquio, a 20.037,47 pontos, impulsionado por ações de mineração e do setor financeiro, enquanto o sul-coreano Kospi apresentou leve ganho de 0,12% em Seul, a 1.927,28 pontos, e o Taiex avançou 0,32% em Taiwan, a 10.814,92 pontos.

A produção industrial da China teve expansão anual de 3,9% em abril, revertendo um declínio de 1,1% em março e superando a expectativa de analistas, que previam alta de 1%, à medida que Pequim reverteu boa parte das medidas de isolamento adotadas para conter a disseminação da pandemia de coronavírus.

Por outro lado, tanto as vendas no varejo quanto os investimentos em ativos fixos da China sofreram quedas mais intensas do que se esperava em abril (-7,5%) e no primeiro quadrimestre (-10,3%), respectivamente.

Nos negócios da China continental, o Shenzhen Composto se valorizou 0,16%, a 1.808,56 pontos, mas o Xangai Composto - principal índice acionário do país - encerrou o pregão em baixa marginal de 0,07%, a 2.868,46 pontos. Também ficou no vermelho hoje o Hang Seng, que recuou 0,14% em Hong Kong, a 23.797,47 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom predominantemente positivo da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 1,43% em Sydney, a 5.404,80 pontos.